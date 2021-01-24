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حوادث

خوفا من كورونا.. مصرع ربة منزل بعد تناولها صبغة بطريق الخطأ

الأحد 24/يناير/2021 - 03:20 م
جثة
جثة
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يوسف رجب

لفظت سيدة ثلاثينية بمحافظة قنا أنفاسها الأخيرة، عقب تناولها صبغة بطريق الخطأ، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع سيدة في العقد الثالث من العمر، بعد إصابتها بحالة تسمم.


وتبين من تحريات المباحث، أن المتوفية، مريضة بالسرطان، وتناولت مادة سامة عبارة عن صبغة بطريق الخطأ، اعتقادًا منها أنها دواء لتسكين الألم.


كما تبين أن المتوفية رفضت التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج، خشية الإصابة بفيروس كورونا، ولم تفلح محاولات علاجها بمطهر معوي لإنقاذها من المادة السامة، فلفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، لحين صدور قرار النيابة بدفن الجثمان.


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