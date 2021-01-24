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أسابيع قليلة.. الصحة تزف بشرى سارة بشأن تصنيع مصر لقاح كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 04:32 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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عادل نصار
زفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، بشرى سارة للمواطنين بشأن تصنيع مصر للقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدة انه خلال أسابيع قليل سيتم توقيع عقد تصنيع مشترك. 

وأضافت زايد، في مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن تم التفاوض مع شركات عالمية تقوم بتصتيع لقاحات فيروس كورونا المستجد للبدء معهم مجال التصنيع، لافتة إلى أن هذه الشركات ترى أن مصر قادرة على تصنيع اللقاح لاحتياجاتها واحتياجات الدول الإفريقية أيضا. 

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر بها 27 محافظة جميعها بها مراكز لتلقى لقاحات كورونا للمواطنين، بينما الاطقم الطبية سيتم تطعيمها داخل مستشفياتها التابعة للوزارة. 

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