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أخبار العالم

أمريكا: نعمل مع إسرائيل للبناء على اتفاقات التطبيع

الأحد 24/يناير/2021 - 04:30 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل للبناء على الاتفاقات التي أجرتها مع الدول العربية مؤخرًا، وفي مقدمتهم الإمارات والبحرين.

وأضاف سوليفان، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه أبلغ  نظيره الإسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبني على نجاح اتفاقات التطبيع. 

ودعا سوليفان نظيره الإسرائيلي للبدء بحوار استراتيجي في الفترة القريبة المقبل.

ومنذ قليل، أعلنت الحكومة الإماراتية، أن مجلس الوزراء صادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب بإسرائيل، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

كما قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل وافقت على اتفاق دبلوماسي توسطت فيه الولايات المتحدة لرفع مستوى العلاقات مع المغرب.



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