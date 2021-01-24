تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم في حادث مروري بصحراوي بني سويف

شيع عشرات السوريين يرافقهم عدد من أهالي مدينة بني سويف، منذ قليل، جثامين 7 سوريين، والذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأخرى نقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي، زمام محافظة بني سويف، مساء الخميس الماضي.





وأدى المشاركون بالجنازة الصلاة على الجثامين السبعة منذ قليل، بفناء المعهد الأزهري بمدينة بني سويف، عقب خروج الجثامين من مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع.





وشهد الطريق الصحراوي الشرقي قرب أحد المصانع، زمام محافظة بني سويف، مساء الخميس، تصادم سيارتين ملاكي بسيارة ثالثة نقل بمقطورة، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، بينهم 7سوريين، عقب وفاة المصابين الاثنين، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى الجامعي.



