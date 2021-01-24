عاصفة ترابية تضرب محافظة سوهاج

شهدت مدينة ناصر شرق محافظة سوهاج منذ قليل هبوب عاصفة ترابية غير متوقعة وهواء شديد يمتلئ بالأتربة.









هواء وأتربة وأوراق تطاير من أعلى أرض الشوارع وسيارات تُغطى بالتراب وأعين لم تستطع الرؤية لما أمامها من غبار، هكذا كان المشهد منذ قليل بمدينة ناصر، حيث أتت عاصفة ترابية غير متوقعة وغير منوه عنها من قبل الأرصاد الجوية.





كما شهدت إحدى المدارس بالمنطقة بالقرب من جامعة سوهاج القديمة تساقط الأشجار نتيجة قوة الهواء الذي ضرب بالمدينة قبل قليل.



