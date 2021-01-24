تعرف على أسباب خروج الماء من غطاء الردياتير

يعاني بعض السائقين من مشكلة خروج الماء من غطاء الردياتير دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك ، بالرغم من انها قد تكون بسيطة للغاية، ولكن يقع البعض في أسبابها .





ويعتقد البعض على الفور بعد خروج الماء من الردياتير الخاص بسيارته ان هناك مشكلة كبيرة في نظام التبريد ، ومشكلة في عمل المحرك نفسه، الا انها قد تكون بسبب تغيير الردياتير أو إحدى القطع في نظام التبريد وعدم ضبط منسوب المياه بعدها.





ويكون سببها الرئيسي هو أنه يوجد هناك زيادة في مياه الردياتير، مما يؤدي الى رجوع الماء الى الردياتير وخروجه من فتحة الغطاء.





لذلك على السائق التأكد من عدم وجود ماء زائد في محرك السيارة ، ما يجعل هناك تنفيسا للهواء من نظام التبريد مع ضبط مستوى الماء في قربة المياه للمحرك بعد زيادة المياه كل مرة .





وفى حالة استمرار هذه المشكلة، فلابد من مراجعة عدم وجود خلل في غطاء الردياتير، لأنه يؤدي الى ظهور مجموعة من المشاكل، منها تسرب الماء منه وأيضًا قد يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة في السيارة.





كما يمكن ان تكون سبب هذه المشكلة هو خلل أو انسداد في الترموستات ، فيسبب زيادة الضغط داخل مجرى المياه في المحرك وهنا بعد ارتفاع الضغط سيبحث عن أي مكان ضعيف في نظام التبريد في سيارتك للخروج منه وإذا كان مكان غطاء الردياتير ضعيفا أو به خلل سيتسرب الماء من تلك النقطة.





ويمكن ان يؤدى انسداد الردياتير، الى ارتفاع الضغط داخله وبالتالي خروج الماء من غطاء الردياتير، ويؤدي أيضًا الى ارتفاع حرارة محرك السيارة.





بالإضافة الى تلف رأس المحرك والتي تسمى الكيلاس او وش السلندر او تلف الجوان الخاص بها ، وفى هذه الحالة يتم تغيير هذا الجوان على الفور حتى لا تتفاقم المشكلة وتضر المحرك بالكامل .