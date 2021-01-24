21 فبراير بدء امتحانات منتصف العام بـ اقتصاد منزلي جامعة حلوان ..صور

أعلنت كلية اقتصاد منزلى جامعة حلوان، موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد الكلية هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.





وصرح مصدر مسئول بإدارة شئون الطلاب بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان لـ«صدى البلد»، بأن امتحانات منتصف العام الدراسي للطلاب، ستبدأ يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021 وتستمر حتى تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021.





وحرصت الكلية في وضعها جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 / 2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري أمس السبت في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

