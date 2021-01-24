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تعليم

21 فبراير بدء امتحانات منتصف العام بـ اقتصاد منزلي جامعة حلوان ..صور

الأحد 24/يناير/2021 - 06:06 م
جدوال امتحانات منتصف
جدوال امتحانات منتصف العام الدراسي اقتصاد منزلى حلوان
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إسلام خالد
أعلنت كلية اقتصاد منزلى جامعة حلوان، موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد الكلية هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.

وصرح مصدر مسئول بإدارة شئون الطلاب بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان لـ«صدى البلد»، بأن امتحانات منتصف العام الدراسي للطلاب، ستبدأ يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021 وتستمر حتى تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021. 

وحرصت الكلية في وضعها جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 / 2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري أمس السبت في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية استغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات.


وجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.

21 فبراير بدء امتحانات منتصف العام بـ اقتصاد منزلي جامعة حلوان ..صور
21 فبراير بدء امتحانات منتصف العام بـ اقتصاد منزلي جامعة حلوان ..صور
21 فبراير بدء امتحانات منتصف العام بـ اقتصاد منزلي جامعة حلوان ..صور
21 فبراير بدء امتحانات منتصف العام بـ اقتصاد منزلي جامعة حلوان ..صور
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