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ديني

مستشار سفارة أوزبكستان بالقاهرة: مرصد الأزهر أصبح قدوة للعالم في مكافحة التطرف

الأحد 24/يناير/2021 - 07:14 م
مستشار سفارة أوزبكستان
مستشار سفارة أوزبكستان بالقاهرة: مرصد الأزهر أصبح قدوة
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محمد شحتة
استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأحد، كلًّا من "بخيتار إيريسوف"، مستشار سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، و"خوليبكوف ديوربيك"، سكرتير أول بسفارة أوزبكستان بالقاهرة؛ للتعرُّف على دور المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، والوقوف على تجربة مرصد الأزهر في مكافحة التطرف.

واستعرض مشرفو المرصد آلية العمل داخل وحدات المرصد الذي يضم 15 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، ومكافحة خطاب كراهية المسلمين في بعض المجتمعات الغربية.

من جهته، أشاد مستشار سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، بالدور المهم الذي يقوم به مرصد الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة ونشر قيم التسامح في أرجاء العالم، مؤكدًا أن المرصد أصبح قدوة للعالم في مجال مكافحة التطرف، وأن دولة أوزبكستان تتطلَّع لفتح آفاق تعاون مع المرصد من خلال وزارة خارجيتها؛ من أجل نقل تجربة الأزهر الرائدة في هذا السياق.

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