تحقق نقلة حضارية جديدة.. الجيزة تكثف جهود استكمال 4 محاور مرورية جديدة.. والمحافظ يكلف بالتنفيذ على أعلى مستوى

محافظ الجيزة خلال تفقده المشروعات المرورية الجديدة:

- توفير أماكن لانتظار السيارات بطريق المنصورية

- صرف تعويضات لجميع المنزوع ملكيتهم لإنشاء محور ترسا

- إنشاء أرصفة بكورنيش المريوطية

- إزالة فورية لجميع التعديات على شارع خاتم المرسلين

تشهد محافظة الجيزة طفرة واسعة في مشروعات الطرق والكباري داخل مدينة الجيزة، والتي تنفذها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية، ويتم تنفيذ بعضها ليكون بديلا لشارع الهرم بعد غلقه جزئيا لاستكمال أعمال خط مترو الأنفاق.





ومن بين المشروعات التي تشهدها محافظة الجيزة، مشروع تطوير طريق المنصورية، ومشروع محور محمد أنور السادات والمعروف باسم ترسا سابقا، كذلك أعمال تطوير كورنيش المريوطية، وشارع خاتم المرسلين، والتي من المنتظر أن تحقق جميعها طفرة مرورية داخل مدينة الجيزة، إضافة إلى الصورة الحضارية والجمالية التي تضيفها تلك المحاور للجيزة.

ولمتابعة تلك المشروعات والمحاور، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المشروعات الجارية بالمحافظة واستهل جولته بمشروع تطوير طريق المنصورية للوقوف على مستوى تنفيذ الأعمال حيث وجه الشركة المنفذة بمراعاة توفير أماكن لانتظار السيارات وسرعة الانتهاء منها والاهتمام بوضع لمسات جمالية للطريق.

وكلف محافظ الجيزة بضرورة دعم طريق المنصورية بغرف خدمات اضافية لخدمة المترددين عليه وزيادة عدد دورات المياة العامة ودعم المنطقة بمنظومة كاميرات متكاملة مع الاهتمام بالشكل الحضارى للجزيرة الوسطى حفاظًا على الرؤية البصرية لدى المواطن والسائحين ووجه بزيادة عدد الأكشاك الحضارية لاستثمار العائد منها وأنه سوف يتابع تلك الأعمال أول بأول.





كما تفقد المحافظ شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا ) توسعة مشددا بالحفاظ على الالتزام بخطوط التنظيم واستكمال اعمال تحويلات المرافق والتنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق الى جانب رفع المخلفات الناتجة عن اعمال ازالة العقارات وتجميل جوانب العقارات المطلة على الطريق ليظهر الطريق بمظهر حضارى لائق كما استمع لشكاوى عددًا من المواطنين.

ووجه المحافظ بسرعة صرف التعويضات لكافة المواطنين المنزوع ملكية عقاراتهم ومشيرًا ان المحافظة تنفذ مشروع قومى لخدمة المواطنين ويجب ان يكون بمواصفات تليق بمصر الجديدة التى تؤسس حاليا، موجها بإزالة كافة العراقيل التى قد تواجه اعمال التطوير لسرعة الانتهاء منها خلال الفترة المحددة لها.





كذلك تفقد المحافظ مشروع تطوير كورنيش المريوطية لمتابعة اعمال التطوير به موجها الشركة المنفذة بضرورة انشاء ارصفه للمشاة انطلاقا من مبدأ ان الرصيف حق للمشاه بالاضافه الى رفع كفاءة اعمدة الانارة بالطريق بمحيط الدائرى ووجه رئيس حى الهرم والطالبية بإنهاء اعمال دهان الأعمدة بطريق المريوطية ورفع الاتربة من جانبي الطريق ونقل غرفه للكهرباء قد تعيق اعمال التوسعة ومراجعة اماكن الجراجات المتواجدة اسفل العقارات والمداخل والمخارج الخاصه بهم كما وجه باغلاق كوبرى مشاه الجارى تطويرة لما يمثلة من خطورة على المواطنين بطريق المريوطية.





وطالب المحافظ المكتب الاستشارى بعمل تصور لتطوير مدخل المريوطية اسفل الطريق الدائرى اتجاه سقارة كونه بداية طريق سقارة السياحى، مشددا على أهمية تطوير شارع ترسا باعتبارة محور مرورى مهم للمترددين على الطريق مشددا على انشاء ارصفه للمشاة بشارع ترسا وانشاء جزيرة وسطى بطول الشارع .





كما تفقد المحافظ شارع خاتم المرسلين لمتابعه اعمال زيادة عدد الحارات المرورية ونسب التنفيذ موجها مديرية الطرق بعمل دراسة متكاملة وتخطيط سليم لاعمال تطوير شارع خاتم المرسلين موجها رئيس حى العمرانية بضرورة الانتهاء من إزالة التعديات على حرم الطريق خاصه بعد تعويض قاطنيها مع مراعاة تحقيق عرض الشارع 40 م تقريبا.





ومن جهه اخرى ابدى عدد كبير من المواطنين خلال لقاءهم محافظ الجيزة خلال الجوله سعادتهم البالغة بما يتم من تطوير فى محافظة الجيزة مطالبين بان تمتد اعمال التطوير على جميع أحياء ومراكز المحافظة .



