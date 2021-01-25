دعاء لحفظ الأب والأم.. من القرآن والسنة

دعاء لحفظ الأب والأم .. الوالدين هم أغلى ما في الحياة، والقران الكريم ذكرهم في أكثر من موضع منها قوله تعالى «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» (الإسراء: 23، 24).. يقول الله تعالى «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» .









اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على أبي وأمي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرهم لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لهم في عُمرهم بركة يهنئهون بها في معيشتهم، وتلبسهم بها ثوب العافية في قلبهم، وروحهم، وعقلهم، وجسدهم، واغنهم من فضلك، وأعِنهم في حِلهم وترحالِهم وذهابهم وإيابهم، وأطل في عمرِهم مع العافية في صحتهم ودينهم، واجعل اللهم آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلهم منازل الشهداء والصدقين في قبرهم، ومد لهم مد البصر وأنر طريقهم، واكفهم جوابِ الملكين، واكفهم كل هول دون الجنة حتى تبلغهم إياها، وأسبِغ عليهم من سترك يا ستار، فلا تهتك لهم سترًا، ولا تفضح لهم أمرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تشمِت بهم عدو، وثبت عليهم عقلهم ودينهم وإيمانهم».









ادعية لحفظ الأم:





«اللهم يا ذا الجلالِ والإكرام، يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك، اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِغها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين».





«اللهم لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهم وأقر عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضَمانك وأمانِك وإحسانك».





«اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا، اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قولٍ أو عمل، وباعِد بينها وبين النار، وبين ما يقربها إليها من قولٍ أو عملٍ، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سِنها، اللهم واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبِها، واعصمها فيما بقيَ من عمرِها، وارزقها عملًا زاكيًا ترضى به عنها».





دعاء للأب قصير

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ لأبي عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا

اللهمّ اجز أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.









دعاء للأب مكتوب

اللهم حرم جسد أبي علي النار وآمنه من عذابك يوم تبعث عبادك.

اللهم ألبس والدي لباس العافية حتى يهنأ بالمعيشة، واختم له بالمغفرة

حتى لا تضره الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تجعل لأبي ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا

هي لك رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها، اللهم ولا تجعل له حاجة عند أحد غيرك.

اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

ربي ابعد عن والدي كل تعب واعطه الصحة والعافيه عاجلًا غير آجلا يارب.

اللهم اشفِ أبي شفاء لا يغادر سقمًا، يارب انه أغلى ما أملك

يؤلمني ألمه ويبكيني تعبه

اللهم اشفِ أبي من كل تعب اللهم إني استودعتك اياه.

اللهم اسكب في جسد أبي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفِ

كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين.





دعاء للأب المريض

اللهم اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ

اللهمَّ عافِ أبي في بدنه، اللهمَّ عافِه في سمعه، اللهمَّ عافِنه في بصره

اللهم ربُّ الطَّيِّبينَ أنزِلْ رحمتك وشفاؤك على أبي المريض

ربّ إنّي مسّني الضرّ، وأنت أرحم الرّاحمين

اللهم اشف أبي المريض ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقما

اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.









يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم. اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.









دعاء للوالدين

(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ). (رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ). اللهم اغفر لوالدي وإرحمهمـا كما ربّياني صغيرا، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلك العظيم وجودك الواسع ما تشرح به صدرها لعبادتك وطاعتك، والأنس بك والعمل بما يرضيك، وبارك لها في عمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها وروحها وعقلها وجسدها، واغنها من فضلك، وأعنها في حلها وترحالها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرها مع العافية في صحتها ودينها، واجعل اللهم آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك، اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزق أمي عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا، اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليه من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، اللهم أسعدهما بتقواك.