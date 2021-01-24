أخبار الزمالك| مصطفى محمد على أبواب جالطة سراي التركي.. وباتشيكو يجتمع باللاعبين استعدادا للمقاصة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك خلال الساعات الماضية نعرضها لكم كالآتي:

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن مطالبة نادي الإسماعيلي، إدارة القلعة البيضاء، استعارة محمد عبد السلام، مدافع القلعة البيضاء، وأحمد عيد، الظهير الأيمن الصاعد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الدراويش.









اقترب مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الانتقال الى نادي جالطة سراى التركى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسما ونصف.





حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على القيام بجولة تفقدية داخل مقر النادي.





خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الأحد تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، على استاد عبد اللطيف أبو رجلية.



