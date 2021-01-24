القرار في يد باتشيكو.. الإسماعيلي يطلب ضم ثنائي الزمالك.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن مطالبة نادي الإسماعيلي، إدارة القلعة البيضاء، استعارة محمد عبد السلام، مدافع القلعة البيضاء، وأحمد عيد، الظهير الأيمن الصاعد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الدراويش.





وتواجد اليوم وفد من نادي الإسماعيلي مكون من علي أبو جريشة وأحمد عثمان في مقر نادي الزمالك؛ للتفاوض مع مسئولي القلعة البيضاء.





يأتي فى محاولة لاستعارة بعض اللاعبين من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقبل غلق باب القيد.





ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على البرتغالي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء في الفترة الحالية لمعرفة رأيه.





جدير الذكر أن الزمالك لم يبرم أي صفقات شتوية في الفترة الحالية، في حين يمر الإسماعيلي بظروف صعبة في الموسم الحالي.



