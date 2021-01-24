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أول طبيبة تتلقى اللقاح تكشف عن تفاصيل الجرعة الأولى وأعراضها.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 10:53 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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داليا أحمد
قالت غادة متولى أول طبيبة تتلقى لقاح كورونا ، إن الثقة فى القيادة السياسية وإشراف وزيرة الصحة بنفسها على التجارب السريرية كانت وراء ثقتها فى تلقى اللقاح، متابعها قائلة :هخاف من إيه ؟.

أوضحت غادة متولى ، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on ،أنه يوجد دول كثيرة تلقت لقاح سينوفارم ولم يحدث أى مشاكل  ،مضيفة أن تلقيها اللقاح رسالة طمانينة بأنه آمن وما يدار من بلبلة عنه غير صحيح على الإطلاق .

أكدت غادة متولى ،أنها تلقت العديد من المكالمات فور تلقيها اللقاح للتأكد من مأمونيته وأعراضه الجانبية، كاشفة أنه يوجد أى أعراض جانبية تشعر بها حتى الآن وأنها مجرد حقنة عادية .

 
أضافت غادة متولى ، أنه لم يتم تسجيل أى شكوى من الأطقم  الطبية التى تم تطعيمهم اليوم  ، وسيتم تللقى الجرعة الثانية بعد 3 اسابيع من الان مع الإستمرار بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية .

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