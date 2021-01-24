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ديني

وزير الأوقاف ناعيا عبلة الكحلاوي: فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما

الأحد 24/يناير/2021 - 10:52 م
وفاة الدكتورة عبلة
وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي
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عبد الرحمن محمد
نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أ.د/ عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر الشريف


وقال وزير الأوقاف: فقد فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

ودعاء وزير الأوقاف قائلًا: -رحمها الله رحمة واسعة-، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدها  برحمته الواسعة، وأن يسكنها  فسيح جناته، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمت  في خدمة دينها ووطنها ورسالتها الإنسانية، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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