ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إصابتنا لا تذكر أمام تضحياتهم.. محمود الكومي: يجب أن نحتفل اليوم بالشهيد الذى ضحى بنفسه.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:43 ص
محمود الكومي
محمود الكومي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الرائد محمود الكومي خبير مفرقعات وأصيب في العريش: "جميع شهداء القوات المسلحة والشرطة لهم كل التحية والشكر، فالإصابة لا تعني شيء ولكن الأمل الذي نعيش عليه جميعا في الشرطة والجيش هو التضحية بالنفس والشهادة من أجل الوطن".

وأضاف "الكومي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن احتفالنا اليوم يجب أن يكون بالشهيد الذي ضحى  بنفسه من أجل أن يعيش هذا الوطن مستقرا وفي أمان والمصاب يأتي في مرحلة بعد الشهادة بكثير".

وأوضح الكومي، أن الشعب المصري طيب ووفي ومخلص جدا للوطن وتضحيات المصابين لا تذكر أمام سيرة أسيادنا شهداء الوطن سواء من الشرطة أو القوات المسلحة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو دفاع النواب في عيد الشرطة: بطولات وتضحيات الداخلية ستظل محفورة في قلوب المصريين

بمناسبة عيدهم.. برلماني: رجال الشرطة ما زالوا يقدمون التضحيات للدفاع عن الوطن

البرلمان يهنئ السيسي بعيد الشرطة و 25 يناير.. جبالي: نتذكر فيها رجالا ‏صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. رئيس الشيوخ: ذكرى خالدة في تاريخ البطولة والتضحية.. والأجيال تستلهم منها المثل والقدوة

نائبة تطالب بتدريس بطولات وتضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة بالمناهج التعليمية

ترشيحاتنا

هل فرقعة الأصابع من تسبيح الشيطان؟.. الأزهر يجيب

طفرة طبية.. نجاح أول عملية زرع كتف وذراع في العالم.. صور

نصيحة عبلة الكحلاوي من 21 كلمة تفتح لك أبواب الجنة الثمانية

الإسماعيلي: طلبنا استعارة 4 لاعبين من الزمالك.. وحل أزمة نجوم الدراويش خلال ساعات

سمكة قرش بطول 3 أمتار تحاصر أبًا وابنه خلال رحلة صيد.. فيديو وصور

أرجوكم الدعاء.. فيفي عبدة تنعي الداعية عبلة الكحلاوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 9 أيام من إعلان وفاتها بـ كورونا.. مسنة 85 عامًا تعود للحياة

محاولة اختطاف في وضح النهار.. أم تنقذ طفلها من قبضة خاطفة في آخر لحظة

بعد فراق 50 عامًا.. فيسبوك يساعد في جمع شمل أم وابنتها