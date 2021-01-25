إصابتنا لا تذكر أمام تضحياتهم.. محمود الكومي: يجب أن نحتفل اليوم بالشهيد الذى ضحى بنفسه.. فيديو

قال الرائد محمود الكومي خبير مفرقعات وأصيب في العريش: "جميع شهداء القوات المسلحة والشرطة لهم كل التحية والشكر، فالإصابة لا تعني شيء ولكن الأمل الذي نعيش عليه جميعا في الشرطة والجيش هو التضحية بالنفس والشهادة من أجل الوطن".





وأضاف "الكومي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن احتفالنا اليوم يجب أن يكون بالشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل أن يعيش هذا الوطن مستقرا وفي أمان والمصاب يأتي في مرحلة بعد الشهادة بكثير".



