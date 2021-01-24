المواطن مش ناقص.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب قرار وزارة التضامن

انفعل الإعلامي أحمد موسي، على الهواء بسبب فرض رسوم إضافية على تذاكر السكة الحديد والسينما لدعم الجميعات الأهلية.





وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدي البلد"، "ادعم يا سيدي الجمعيات الأهلية بعيدا عن جيب المواطن، الناس مش ناقصة ومش كل حاجة فرض رسوم على المواطن".





وأكد أحمد موسى "هو المواطن بيغرف فلوس عشان كل يوم يكون فيه رسم من ناحية كل وزارة".





وطالب الوزارة "أرجو من وزيرة التضامن مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين"، منوهًا بأنه "قرار مفاجئ ولم يناقش فيه أحد".





نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إضافة رسوم إضافية المنصوص عليها في المادة 2 مكرر في القانون رقم 63 لسنة 1942 اعتبارًا من ديسمبر 2020.





وتضمن القرار، فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية، على أنَّ تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 لسنة 2019.



