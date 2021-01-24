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وزارة الري: الزيادة السكانية سبب العجز المائي في مصر.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 11:51 م
العجز المائي
العجز المائي
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محمد القاضي
قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن الزيادة السكانية من أهم أسباب حجم العجز المائي في مصر.

وأضافت "سيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الموارد المائية لمصر تقدر بـ 59 مليار متر مكعب في العام، منوهة بأن "99% من الموارد العذبة تأتي من خارج الحدود".

وأشارت إلى أن احتياجات مصر من المياه لكافة القطاعات سواء الزراعي أو الصناعي أو مياه الشرب يصل إلي 80 مليار متر مكعب، إضافة لـ 34 مليار متر مكعب يتم استيرادها علي شكل حاصلات ومواد غذائية، موضحة أن إجمالي الاحتياجات يصل إلي 114 مليار متر مكعب.

وأكدت أن مصر حققت أكبر نسبة إعادة استخدام للمياه علي مستوي أفريقيا، لافتة إلي أن مصر ثاني أكبر دولة على مستوى العالم في إعادة استخدام المياه.

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