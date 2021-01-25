زيادة الوفيات السبب.. رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري: العالم يعاني من قلة تصنيعه.. فيديو

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، إن زيادة عدد الإصابات والوفيات هو ما جعلنا نقوم بالتحرك لأخذ خطوة لإنتاج في مصر، مؤكدا أن العالم يعاني من قلة المصانع التي تنتج لقاحات كورونا . أحمدلإنتاجالإصاباتلأخذلإنتاج لقاح لفيروس كورونا أن





وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر مرت بالعديد من الخطوات لإجازة استخدام لقاح فيروس كورونا وننتظر الآن البدء في إنتاجه لافتا إلى أن اللقاح المصري يشبه اللقاح الصيني، الذي يتم تطعيم الأطباء بة الان في مصر .



