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زيادة الوفيات السبب.. رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري: العالم يعاني من قلة تصنيعه.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:28 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، إن زيادة عدد الإصابات والوفيات هو ما جعلنا نقوم بالتحرك لأخذ خطوة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا في مصر، مؤكدا أن العالم يعاني من قلة المصانع التي تنتج لقاحات كورونا .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر مرت بالعديد من الخطوات لإجازة استخدام لقاح فيروس كورونا وننتظر الآن البدء في إنتاجه لافتا إلى أن اللقاح المصري يشبه اللقاح الصيني، الذي يتم تطعيم الأطباء بة الان في مصر .

وأوضح احمد علي: "اللقاحات يتم اعطاؤها الى الأشخاص الاصحاء لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق إنتاج أجسام مضادة ضد فيروس كورونا".
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