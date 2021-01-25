الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور،أن التحاليل الطبية أكدت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ يتلقي العلاج.





وقال الرئيس الرئيس المكسيكي البالغ من العمر 67 عاما على "تويتر": "كعادتي أنا متفائل".





وأشار أوبرادور إلى أن وزير الداخلية سيكون مسؤولا في فترة غيابه عن عقد المؤتمر الصحفي الصباحي، الذي ينظم كل يوم.





وفي حديث في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من الإعلان الرئاسي، قال مسؤول صحي إن الرئيس "في حالة مستقرة" وإن الأعراض خفيفة حتى الآن، مضيفا أن "فريقا من المتخصصين يعتني بصحة الرئيس".



