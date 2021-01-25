ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:20 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
Advertisements
هاجر رزق
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد خلال تعاملات اليوم، الاثنين 25-1-2021. 

وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 770 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 713 جنيهًا للطن، والسويدي 760 جنيها للطن، وسجل في حلوان 740 جنيهًا للطن.

كما سّجل أسمنت أسيوط 740 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 713 جنيها للطن.


وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أما بالنسبة لأسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع جديد للأسمنت.. تعرف على أسعار مواد البناء اليوم

استقرار أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 22 -12- 2020

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-12-2020

استقرار الحديد.. تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 29-12-2020

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 4-1-2021

استقرار أسعار مواد البناء اليوم 5-1-2021

ترشيحاتنا

تعاون بين "الإنتاج الحربى" و"التضامن" لاستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى

أذكار الصباح و20 دعاء للرزق والفرج.. بها يخلو يومك من المصائب وتتحقق المستحيلات

رئيس جامعة الأزهر ناعيا عبلة الكحلاوي: دعت بلسانها وفعلت الخير بيدها

ظهور 4 سلالات لكورونا قد تدفع العالم لإغلاق جديد.. تفاصيل

نشرة أخبار العالم.. مذيع كويتي يرتد عن الإسلام.. أنباء سارة لـ بايدن.. قرار عاجل للرئيس الأمريكي

هل يجوز إخراج الصدقة من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور