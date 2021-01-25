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رياضة

ضربة جديدة للسماوي.. آلام الشيخ تهدد مشاركته فى موقعة الأهلي وبيراميدز

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:03 ص
أحمد الشيخ لاعب بيراميدز
أحمد الشيخ لاعب بيراميدز
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عمرو الحلوانى

أصبحت فرص أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز صعبة للغاية فى المشاركة مع فريقه أمام الأهلى فى مباراة الغد المقرر إقامتها بينهما فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .



ويعانى أحمد الشيخ من إصابة عضلية أدت إلى تغيبه عن المشاركة مع فريقه فى المباريات الماضية من الدوري الممتاز ، ولا تزال الآلام تحاصر اللاعب  والذى اقترب من الغياب أيضا عن مواجهة فريقه أمام المارد الأحمر .



ويعد غياب أحمد الشيخ عن فريقه بيراميدز فى مواجهة الأهلى مؤثرا خاصة إنه كان واحدا من العناصر التى يعتمد عليها الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى للفريق فى ظل القدرات الفنية الجيدة التى يمتلكها اللاعب .



وكان أحمد الشيخ انتقل إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الأهلى بعد عدة سنوات قضاها داخل أركان القلعة الحمراء ، وجاء رحيله عن الأهلى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للأحمر بقيادة موسيمانى وعدم مشاركته فى المباريات.



ويعانى بيراميدز بقوة فى الموسم الكروى الجارى نتيجة تراجع نتائجه بشكل ملحوظ وفقط العديد من النقاط خلال الجولات الماضية من الدوري مما أدى إلى تراجع مركزه فى جدول ترتيب الدوري الممتاز .




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