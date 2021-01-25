نسرين طافش: مسلسل الوجه الآخر مكتوب بشكل احترافي

عبرت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "الوجه الآخر" للفنان ماجد المصري والذي عرض مؤخرا .





وأضاف: "لم أقلق عندما علمت أن النجم ماجد المصري صاحب قصة المسلسل خاصة أن المسلسل ناقش موضوعات هامة وهذا ظهر من خلال ردود أفعال الجمهور".





وتابع نسرين طافش،في تصريح لـ صدى البلد":"المسلسل مكتوب بشكل احترافي وهناك مجهود كبير بذله الفنان ماجد المصري والسيناريست فداء الشندويلي ، فهو يركز علي قضايا هامة ومختلفة فى المجتمع، وهو صراع الحصول على المال بطرق غير مشروعة ويدخل البطل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى".





المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.





مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ماجد المصرى، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.



