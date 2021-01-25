خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69.. التليفزيون المصري يعرض فيلما تسجيليا لتحية شهداء الوطن

عرض التليفزيون المصرى فيلما تسجيليا خلال احتفالية عيد الشرطة ال69.
وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ69 لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام 1952.
ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم .