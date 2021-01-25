خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69.. التليفزيون المصري يعرض فيلما تسجيليا لتحية شهداء الوطن

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ69 لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام 1952.



