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اقتصاد

إبراهيم العربي: تنفيذ خطة تطوير بالغرف التجارية تتناسب مع رؤية مصر 2030

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:20 ص
العربى خلال اجتماعه
العربى خلال اجتماعه بموظفى الغرف التجارية
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ولاء عبد الكريم
أعلنت غرفة القاهرة التجارية حالة الطوارئ لتنفيذ خطة تطوير وتنمية على كافة المستويات طبقًا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية على مستوى غرف المحافظات.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ خطة تطوير تتماشى مع الخطة العامة للدولة ورؤية 2030 .

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع أمس مع كافة موظفي غرفة القاهرة باختلاف درجاتهم الوظيفية لاستعراض خطة التطوير والاستماع للآراء والاستفسارات المختلفة ؛ حتى يكون تطبيق منظومة التطوير شامل كافة الرؤى لموظفي غرفة القاهرة.

وشدّد "العربي" على أن خطة التطوير تستهدف كل ما يتعلق بالغرف التجارية على الصعيد التجاري والصناعي والخدمي والإداري ، وتأهيل موظفي الغرف التجارية بالتدريب على كافة البرامج الحديثة في المجالات المختلفة لتمكينهم من مواكبة منظومة التطوير التي سيقوم بتطبيقها الاتحاد العام للغرف التجارية بالأساليب التكنولوجية العالمية الحديثة.


وأكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه سيتم وضع كافة الآراء والمقترحات البناءة للموظفين في الاعتبار ودراستها والاستفادة منها في تطبيق منظومة التطوير التي تستهدف وضع الغرف التجارية المصرية في مقدمة  الغرف العالمية وليس محليا فقط ، حيث إن هذا يصب في صالح اقتصاد بلدنا القومي وتطويره وتنميته في الفترة القادمة.

جاء ذلك في الوقت الذي تلقى فيه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من الاستفسارات والمقترحات من موظفي الغرفة حول سبل إنجاح منظومة التطوير على المستوى الإداري والخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وأيضا على مستوى مطالبهم الوظيفية والإدارية بما يحقق الرقي والتقدم لغرفتهم ولكافة الخدمات التي تقدمها.
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