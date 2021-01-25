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بآيات من القرآن الكريم.. بدء احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:31 ص
تلاوة الشيخ هاني
تلاوة الشيخ هاني الحسيني
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فرح علاء الخولي
بدأت احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بايات من القران الكريم بتلاوة الشيخ هاني الحسيني،  وذلك فى حضور  الرئيس عبد الفتاح السيسى بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء خلال إحتفالية عيد الشرطة الـ69.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذة المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم .
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