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محافظات

ألا يزيد عدد أبنائها على 5| مسابقة لاختيار الأم المثالية بجنوب سيناء

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:53 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
ينظم ديوان عام محافظة جنوب سيناء مسابقة لاختيار الأم المثالية من الأمهات العاملات على مستوى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن في مارس المقبل، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزارة التنمية المحلية.

وأعلن الديوان العام  للمحافظة عن  شروط وضوابط اختيار الام المثالية إبرازها أن تكون المتقدمة من العاملات بالديوان العام ومجالس المدن ويكون لها قصة كفاح وعطاء واضحه في المجتمع تكتب في حدود من 20 الي 30 سطرا وألا يقل سن الام المتقدمة عن 50 عاما و 45 عاما للأمهات ذوي الهمم ولا يزيد عدد الأبناء على 5 أبناء.

واشارت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ان المستندات المطلوبة للتقديم في المسابقة صورة من بطاقة الرقم القومي وإقرار الحالة الاجتماعية مرفق بها شهادة ميلاد الأبناء ومؤهلاتهم الدراسية صورة طبق الأصل، وشهادات تأهيل للأبناء في حالة ذوي الهمم ورقم التليفون للمتقدمة علي ان يتم تسلم الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل الي مقر وحدة تكافؤ الفرص بمركز دعم المرأة وتقوم اللجنة المشكلة بفحص واختيار من ينطبق عليها الشروط .
 
 ومن ناحية اخري استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشي الشيخ عيد هليل وأسرته والشيخ سالم هليل بعد إنهاء جميع الإجراءات وحصولهم على المستندات الخاصة بمنحهم الجنسية المصرية والتي وافق على منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسرة البالغ عدد أفرادها 25 فرد من أبناء مدينة دهب بجنوب سيناء حيث كانوا يعيشون بلا هوية منذ 25 عامًا.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للقيادة السياسية مشيرًا الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وافق على منح الجنسية للأسرة المصرية والآن تم استخراج كافة الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، ويستطيعون الآن ممارسة حياتهم الطبيعية مثلهم مثل أي مواطن مصري.

وأضاف المحافظ ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي جميع المواطنين المصريين بصفة عامة كل الرعاية، وبصفة خاصة لأبناء سيناء لما لهم من بطولات عظيمة سطرها التاريخ. 
 
من جانبه  قدمت الشيخ عيد هليل وشقيقه الشيخ سالم هليل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ساعدهم في الحصول على الجنسية المصرية بعد أن حرموا منها مدة ٢٥ سنة ربع قرن  بسبب خطأ غير مقصود وقالت اسرة الشيخ خليل  أن أبنائهم حرموا من أبسط حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها من الخدمات التي يتمتع بها جميع المواطنين المصرين وأنهم الآن يستطيعون استرداد حقوقهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي

وقدمت الأسرة  الشكر أيضا  لمحافظ جنوب سيناء الذي منذ أن صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحهم الجنسية تابع معهم و استقبلهم بمكتبه وداوم المتابعة حتى تم انهائهم كافة الأوراق والمستندات الثبوتية واسترداد حقوقهم.

وفي سياق متصل وقدمت أسرة الشيخ هليل الشكر لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورجال الأمن بجنوب سيناء، وموظفي السجل المدني لما بذلوه من جهد وتعاون في سبيل إنهاء الإجراءات بسرعة ويسر.


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