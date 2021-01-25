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حماية وطن.. السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن تضحيات رجال الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان حماية وطن، وجاء فى الفيديو ما قامت به رجال وزارة الداخلية فى تطهير المناطق التى بها جمعات إرهابية، خلال عام 2020، وما تقوم به الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين معه.

وجاء فى الفيديو، تجسيم لـ مأمورية حقيقية، لضبط مجموعة من الخارجين عن القانون وهم يعملون على تصنيع وتهريب الأسلحة.

كما عرض جانبا من الأسلحة النووية و المتفجرات التى كانت مع المجرمين، والتي ظهرت كثيرة للغاية.

وتأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عرض مسرحية مسجلة عن تضحيات رجال الشرطة فى عام 1952، و ما تم فى معركة الإسماعيلية، مما قام به ضباط الداخلية فى الوقوف أمام العدو، والدفاع عن أرض الوطن بأسلحة لا تقارن بالأسلحة التى كانت مع العدو.

وقام الرئيس السيسي بالتصفيق عندما شاهد المسرحية المؤثرة و المميزة، وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69 ، بطولة الفنان الكبير أحمد خليل و محمد الشرنوبى .

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التي تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .

وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية وخاصتا عقب سقوط حكم الجماعة.

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