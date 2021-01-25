السيسي : نحتاج استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة أى محاولة لزعزعة أمن الوطن

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بأسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام لبطولات رجال الشرطة ودورهم فى حماية الشعوب وحفظ أمنهم واستقرارهم فى ظل تصارع محموم يستهدف ضرب الاستقرار بعدما اصبح الارهاب اداة صريحة لتنفيذ المؤامرات والمخططات ، وإدارة الصراعات .
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه فى وسط تلك التضحيات الجسيمة كان الوضع المستقر لمصر تجسيدا لإرادة الشعب مصر العظيم وحصاد لرجال الشرطة واخوانهم البواسل من القوات المسلحة للقضاء على آفة الإرهاب .
واشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى ان الأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد منا جميعًا لمحاصرة وتطويق أى محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصرى العظيم .