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السيسي : نحتاج استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة أى محاولة لزعزعة أمن الوطن

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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ريهام فيكتور
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بأسمى عبارات التحية  والتقدير والاحترام  لبطولات رجال الشرطة ودورهم فى حماية الشعوب وحفظ أمنهم واستقرارهم فى ظل تصارع محموم يستهدف ضرب الاستقرار بعدما اصبح الارهاب اداة صريحة لتنفيذ المؤامرات والمخططات ، وإدارة الصراعات .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه فى وسط تلك التضحيات الجسيمة كان الوضع المستقر لمصر تجسيدا لإرادة الشعب مصر العظيم وحصاد لرجال الشرطة واخوانهم البواسل من القوات المسلحة للقضاء على آفة الإرهاب .


 واشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى ان الأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد منا جميعًا لمحاصرة وتطويق أى محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصرى العظيم .
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