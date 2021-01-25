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تعليم

وفد من قيادات تعليم مطروح والطلاب يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 69

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:47 م
صدى البلد
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ايمن محمود
قاد صباح اليوم الاثنين عاطف سلامة وكيل الوزارة وفد تعليم مطروح لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم السنوي التاسع والستين يرافقه الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية و علياء بكر موجه رياض الأطفال و سحر عبدالموجود مدير مدرسة مطروح الرسمية المتميزة لغات وبراعم رياض الأطفال.
  


وتوجه سلامة علي رأس الوفد التعليمي إلي فرق أمن مطروح لتقديم التهنئة للسيد اللواء عماد كدواني  مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح ورجال الشرطة الاوفياء تقديرا لأسمي معاني الوفاء والتضحية والعطاء الزاخر والتي يقدمها هؤلاء الابطال الشجعان ليلا ونهارًا لتبقي مصرنا الغالية واحة للأمن والأمان وموطن دائم للاستقرار والطمأنينة .

وهنأ وكيل الوزارة مدير الأمن موضحا أن هذا الاحتفال السنوي يعد تخليدًا لذكري شهداء الشرطة الأبرار في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذين قدموا خلالها أرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه المقدس مؤكدًا أن عطاء هؤلاء الرجال لا ينضب وفاء للعهد وبناء لمستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وعبر اللواء مدير أمن مطروح عن شكره وتقديره لوكيل الوزارة وقيادات المديرية لقيامهم بتلك اللمسة الوطنية الجميلة مؤكدًا أن عيد الشرطة هو عيد لكل أبناء الشعب المصري.


من ناحية اخرى هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير عرفانا بجهود جهاز الشرطة في حماية الوطن في لحظات عصيبة ومواجهة الإرهاب الأسود والاستشهاد في سبيل رفعة الوطن.

وثمن الدكتور مصطفى النجار، الدور الهام الذي يقوم به رجال وقيادات الشرطة بمديرية أمن مطروح، في الحفاظ على استقرار الوطن وأمن وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى تدعيم أواصر التعاون بين الجامعة وكلياتها ومديرية الأمن بكافة قطاعاتها.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية التكاتف مع قواتنا المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار مصرنا الحبيبة، داعيا الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالخير والأمن والاستقرار والسلام، تحت قيادة ابنها البار وباعث نهضتها الحديثة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفد من قيادات تعليم مطروح والطلاب يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 69
وفد من قيادات تعليم مطروح والطلاب يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 69
وفد من قيادات تعليم مطروح والطلاب يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 69
وفد من قيادات تعليم مطروح والطلاب يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 69
وفد من قيادات تعليم مطروح والطلاب يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 69
وفد من قيادات تعليم مطروح والطلاب يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 69
وفد من قيادات تعليم مطروح والطلاب يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 69
وفد من قيادات تعليم مطروح والطلاب يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 69
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