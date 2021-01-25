وزير القوى العاملة أمام البرلمان: تطوير 36 منهج تدريبي لتتناسب مع سوق العمل

قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة إن وزارته قامت بإعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعة.





وأشار سعفان خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية " علي أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلي أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز : 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة ، وصيانة أجهزة المحمول ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب علي تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.





وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من مشروع تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت في قري ونجوع 27 محافظة:وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم ، وقد قمنا بإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهلكها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدي عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة ، وواصلوا الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة في خدمة شباب وسيدات مصر، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



