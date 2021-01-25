محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الشرطة.





كما بعث المحافظ ببرقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية متمنيًا لهم السداد والتوفيق وتحقيق ماتصبوا إليه بلدنا العزيز من رفعة ومجد وإزدهار .



