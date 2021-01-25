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محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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محمد الصاحي
بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الشرطة.

كما بعث المحافظ ببرقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية متمنيًا لهم السداد والتوفيق وتحقيق ماتصبوا إليه بلدنا العزيز من رفعة ومجد وإزدهار . 

كما تقدم محافظ الجيزة بالتهنئة لكافة قيادات الشرطة بالجيزة ؛ مؤكدًا أن تقدمه الشرطة من تضحيات وفداء فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين يمثل ملحمة بطولية تجلت فيها عظمة أبناء مصر من رجال الشرطة البواسل مقدرين الدور العظيم لهم من أجل حماية بلدنا الحبيب مصر .
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