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أصل الحكاية

اعتبر نفسه معلم الصم| حقائق لا تعرفها عن مخترع الهاتف جراهام بيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:48 م
إلكسندر غراهام بيل
إلكسندر غراهام بيل
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هاجر إبراهيم
من بين جميع اختراعاته وما قدمه فى حياته ، اعتبر الأمريكي الجنسية، الأسكتلندى المولد إلكسندر جراهام بيل، نفسه أنه معلم الصم، حيث إنه حصل على 16 براءة اختراع، على الرغم من عدم إكماله الدراسة الجامعية، فقد تلقى العديد من درجات الدكتوراه الفخرية.

ومن بين أهم اختراعاته التى كانت ومازالت موجودة حتى الآن اختراعه للهاتف، حيث عمل على ثلاث معدات أساسية من خلال اختراعه له، وهي جهاز فونوغراف، وهو جهاز يساعد الصم على رؤية الأصوات، وجهاز التلغراف المتعدد، بالإضافة إلى جهاز التلغراف للتحدث الكهربائي أو هاتف.

ومن خلال تجاربه المتعددة طور مفهوما أساسيا للهاتف وعمل بجد لأكثر من عام لبدء تشغيله، وفي عام 1877 تم إنشاء شركة للهواتف بأسمه، وتركيب أول هاتف فى منزله الخاص.


إنجازات بيل العلمية: 

عمل بيل على تطوير معدات الإتصال بعد اختراعه للهاتف، بالإضافة إلى تطوير العديد من الأجهزة المختلفة، أهمها جهاز الفوتوفون، والذى بدوره يقوم بنقل الصوت على شكل حزمة من الضوء، كما قام بعمل جهاز قياس للسمع، ثم انتقلت مجالاته إلى مجال الطيران، حيث عمل على صواريخ البارود وشفرات مروحيات الطيران.

إختراعات أخرى لجراهام بيل: 

عمل على مسبار الرصاص الكهربائي، وهو جهاز يعمل على إكتشاف المعادن فى الجسم ويستفاد منه للإستخدام الجراحي، كما طور من آلات عديدة فى الطيران، مثل طائرة سيلفر دارت، بالإضافة إلى إنشاؤه أسرع القوارب المحلقة فى العالم.

وتبنى ألكسندر جراهام بيل فكرة إختراع الهاتف من "أنطونيو ميوتشي"، الأمر الذى أكده مجلس النواب الأمريكي بعد مرور سنوات عديدة من وفاة المخترعين، كما أنه ولد عام 1847 في مدينة إدنبرة باسكتلندا.

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