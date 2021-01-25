باتشيكو يدرس تجميد محمود علاء| وهذه تطورات رحيل مصطفى محمد عن الزمالك





وقال عبد الجواد عبر برنامج " بي اون " عبر قناة " اون تايم سبورت":إن باتشيكو يدرس قرار تجميد محمود علاء خلال الفترة المقبله نظرا لكونه بعيدا عن مستواه الفني".





وأضاف أن باتشيكو يسعى لفرض العدل والمساواة بين جميع اللاعبين في الفريق حتي المميزين،لضمان تتألق اللاعبين و بذل قصارى جهدهم مع الفريق.





وتابع أن وجهة نظر محمود علاء هي أن باتشيكو يجب أن يدعمه حاليا خاصه عقب تعافيه من فيروس كورونا حتي يعود لمستواه وبقائه على دكة البدلاء سيؤخر عودته لمستواه.





وأضاف أن الخطأ هو رد فعل محمود علاء على الرغم من حقه في المشاركة.





أما عن مصطفى محمد،فأشار عبد الجواد إلى أن الزمالك ينتظر عرضا رسميا من جالاتا سراي بقيمة تقترب من 2 ونصف مليون يورو للموافقه على رحيله لضمان استقرار وهدوء الفريق.

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن اتخاذ باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قرارا بشأن محمود علاء نجم الفريق عقب رفضه البقاء على دكة البدلاء في مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان.