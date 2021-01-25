ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باتشيكو يدرس تجميد محمود علاء| وهذه تطورات رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن اتخاذ باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قرارا بشأن محمود علاء نجم الفريق عقب رفضه البقاء على دكة البدلاء في مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان.

وقال عبد الجواد عبر برنامج " بي اون " عبر قناة " اون تايم سبورت":إن باتشيكو يدرس قرار تجميد محمود علاء خلال الفترة المقبله نظرا لكونه بعيدا عن مستواه الفني".

وأضاف أن باتشيكو يسعى لفرض العدل والمساواة بين جميع اللاعبين في الفريق حتي المميزين،لضمان تتألق اللاعبين و بذل قصارى جهدهم مع الفريق. 

وتابع أن وجهة نظر محمود علاء هي أن باتشيكو يجب أن يدعمه حاليا خاصه عقب تعافيه من فيروس كورونا حتي يعود لمستواه وبقائه على دكة البدلاء سيؤخر عودته لمستواه. 

وأضاف أن الخطأ هو رد فعل محمود علاء على الرغم من حقه في المشاركة. 

أما عن مصطفى محمد،فأشار عبد الجواد إلى أن الزمالك ينتظر عرضا رسميا من جالاتا سراي بقيمة تقترب من 2 ونصف مليون يورو للموافقه على رحيله لضمان استقرار وهدوء الفريق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد أوناجم.. نجم الزمالك يصاب أثناء استعداده لمواجهة نادي مصر

مذبحة في الزمالك بعد النهائي الأفريقي.. باتشيكو يطلب الاستغناء عن 5 لاعبين

نهائي القرن.. قراءة مصرية وتونسية عن مباراة الزمالك والاهلي

تعرف على بدلاء الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أشرف قاسم يفضل المقصورة عن الدكة لمراقبة الزمالك

ساسي على الدكة.. مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

ترشيحاتنا

قرينة الرئيس ناعية عبلة الكحلاوي: ودعنا نموذجًا عظيمًا للمرأة المصرية

بعد اتمام الزيجة بدقائق.. عروس تقوم بحركة غريبة تثير ضحك الحضور.. شاهد

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

أول تعليق من قطر على محاولة استهداف الحوثيين لـ الرياض

أوين يكشف عن سر يسعد صلاح رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد

قام بتنفيذها..أسرة عبلة الكحلاوي تبلغ أسامة الأزهري بوصيتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد