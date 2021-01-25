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تعليم

رابطة خريجي جامعة عين شمس تتيح الاشتراك من خلال خدمة الدفع "فوري"

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:22 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
أتاحت رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية فرصة الاشتراك في الرابطة عن طريق خدمة الدفع "فوري"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.


وقالت الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة التابعة لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي  أن الهدف من إتاحة هذه الميزة التيسير على كل منسوبي جامعة عين شمس الراغبين في الانضمام للرابطة، خاصة في ظل ظروف الجائحة العالمية مما يوفر على المشترك عناء الانتقال من مكانة والذهاب بنفسه لإتمام إجراءات الاشتراك.كما أن التعامل من خلال خدمة فوري يمنح فرصة أكبر لكل منسوبي الجامعة المقيمين خارج القاهرة في الاشتراك بكل سهولة ويسر، حيث يتم استخراج الكارنيه في غضون أسبوعين فقط من دفع قيمة الاشتراك حسب الفئات المعلنة.

وأوضحت أن المشتركين يمكنهم طلب الحصول على كارنيه العضوية من خلال خدمة توصيل "أوبر" مع تحمل المشترك تكلفة التوصيل.

يذكر أن رابطة خريجي جامعة عين شمس هي أول رابطة رسمية معتمدة تستهدف دمج خريجي جامعة عين شمس من مختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بغض النظر عن سنة التخرج، لتكون بذلك أكبر رابطة رسمية لخريجي الجامعة العريقة منذ نشأتها عام ١٩٥٠.
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