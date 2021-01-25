استياء أوروبي من شركة منتجة للقاح كورونا.. فما السبب؟

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية ، هانو كاوتز ، إنه يتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، Covid-19، أكسفورد- أسترازينيكا، يوم الجمعة المقبل.









ويخضع اللقاح الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة، للمراجعة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية منذ 12 يناير .





وقامت الكتلة الأوروبية بالفعل بمراجعة بيانات لقاحي بيونتيك - فايزر بالإضافة إلى موديرنا، وكلاهما منحتهما تصريحها لاستخدامهما في الاتحاد.





وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر: "تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع باسكال سوريوت ، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا الاثنين عبر الهاتف، موضحة أنها تتوقع أن تقوم أسترازينيكا بتنفيذ الترتيبات التعاقدية المتوقعة في اتفاقية الشراء المسبق".





تأتي المحادثة بين الاثنين بعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي عن "استيائه العميق" يوم الجمعة الماضي ، بعد أن أبلغته شركة أسترازينيكا بأن شحنات اللقاح المتعاقد على توريدها إلى الدول الأوروبية لن تصل قبل نهاية الربع الأول من عام 2021.





وقال مامر إن سبب الاستياء يأتي من الاتحاد الأوروبي استثمر مبالغ كبيرة مع الشركة مقدمًا ، لضمان زيادة الإنتاج حتى قبل أن يتم تسليم ترخيص التسويق المشروط من قبل وكالة الأدوية الأوروبية".





وأضاف مامر: "بالطبع يمكن أن تظهر مشكلات بالإنتاج مع لقاح معقد ، لكننا نتوقع أن تجد الشركة حلولًا وتستغل كل المرونة الممكنة لحلها بسرعة".





من جهة أخرى ، أرسلت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس رسالة إلى أسترا زينيكا الأحد "لطلب مزيد من الإيضاحات" بشأن النقص في عمليات التسليم ، حسبما قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ستيفان دي كيرسمايكر يوم الاثنين.





في هذه الرسالة ، شددت المفوضة على أهمية عمليات التسليم بما يتماشى مع الجداول الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية ، وأكدت على أن زيادة القدرة الإنتاجية يجب أن تتم بالتزامن مع إجراء التجارب السريرية لضمان توافر اللقاحات بأسرع وقت ممكن.