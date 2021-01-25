المستشفيات الجامعية عن الموجة الثانية لكورونا: الوضع مطمئن حتى الآن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الوضع بالمستشفيات الجامعية مطمئن، كما أن أعداد مصابي فيروس كورونا في الموجة الثانية حتى الآن ليست مقلقة، مشيرا إلى أن المستشفيات تعمل بكامل جاهزيتها استعدادًا لأي وضع.





وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مستشفيات العزل لم تمتلئ بشكل كامل، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى التوسع، مشيرًا إلى أن الأرقام الرسمية وعدد الحالات في مصر تصدر عن وزارة الصحة التي يوجد بينها والمستشفيات الجامعية تنسيق دائم.





وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ كد أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق الطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية.





كما شدد خلال اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.





كما نوه بضرورة التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.