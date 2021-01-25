جامعة جنوب الوادى تناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب بـ جامعةجنوب الوادي، فى جلسته المنعقدة اليوم بالجامعة، استعدادات الكليات بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021 بعد انتهاء إجازة نصف العام يوم 20/2/2021.





عقد الاجتماع برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة و بحضور وكلاء شئون التعليم والطلاب بالكليات.





وأعطى رئيس الجامعة، التعليمات بإجراء عمليات التعقيم للقاعات والمدرجات ومراعاة الاجراءات الاحترازية في التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات.





وأكد رئيس الجامعة، قيام الكليات بإعلان جداول الامتحانات فى الأسبوع الأول من فبراير 2021 والتزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى بالتواجد خلال فترة الامتحانات واستلام المراقبات والملاحظات.





وأضاف رئيس الجامعة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للجان ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات.





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