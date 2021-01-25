ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة جنوب الوادى تناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:22 م
جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
Advertisements
يوسف رجب

ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب بـ جامعةجنوب الوادي، فى جلسته المنعقدة اليوم بالجامعة، استعدادات الكليات بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021 بعد انتهاء إجازة نصف العام يوم 20/2/2021.


عقد الاجتماع برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة و بحضور وكلاء شئون التعليم والطلاب بالكليات.


وأعطى رئيس الجامعة، التعليمات بإجراء عمليات التعقيم للقاعات والمدرجات ومراعاة الاجراءات الاحترازية في التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات.


وأكد رئيس الجامعة، قيام الكليات بإعلان جداول الامتحانات فى الأسبوع الأول من فبراير 2021 والتزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى بالتواجد خلال فترة الامتحانات واستلام المراقبات والملاحظات.


وأضاف رئيس الجامعة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للجان ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات.


اقرأ أيضًا :

علاقة الرياضة بالعامل النفسي لمواجهة فيروس كورونا.. ندوة افتراضية بجنوب الوادي


تعافي وخروج 5 حالات من مصابي كورونا بعزل مستشفى قنا العام

جامعة جنوب الوادى تناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة جنوب الوادى تناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة جنوب الوادى تناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة جنوب الوادى تناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة جنوب الوادي تعلن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 23 يناير

رئيس جامعة جنوب الوادى لطلاب المسرح: أنتم استثمار الدولة للأسرة والمجتمع

امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة حلوان.. تعليمات من الكليات للوقاية من كورونا داخل اللجان.. وجداول خاصة مراعاة للظروف

بإجراءات احترازية.. جامعة أسيوط تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أشاد بالأطقم الطبية.. مجلس جامعة بنها يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة بنها: تكليف الكليات بإعادة جداول الامتحانات طبقا للمواعيد الجديدة

ترشيحاتنا

ضربهما بعصا حتى الموت .. نهاية مأساوية لثلاثيني قتل زوجته وامرأة عجوزا

إسرائيل تسلم أستراليا معلمة يهودية متهمة بالاعتداء الجنسي على قاصرات

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

بعد إثارته الجدل فى مواقع التواصل .. شاهد أجرأ صور ذا روك

لاعب الزمالك ينتظر عرضًا من أحد الأندية السعودية

منافس الأهلى.. المريخ السودانى يعلن رسميا اسم مديره الفنى الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

بعد إثارته الجدل فى مواقع التواصل .. شاهد أجرأ صور ذا روك