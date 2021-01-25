الفلاحين: مشروع تطوير القرى المصرية أفضل صور العدالة الاجتماعية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويره القري المصريه يحقق حلم ملايين المصريين ، لافتا ان تطوير القري ومساوتها بالمدن يمثل ابهي صور العداله الاجتماعيه التي يحلم بها اغلب الذين يعيشون في الريف .





واضاف ابوصدام خلال تصريحات له اليوم ، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ينقذ اكثر من نصف الشعب المصري والذين يسكنون الريف من تردي معظم الخدمات التي تقدم لهم كما أن الرئيس يطبق مبدا المساواة والعداله الاجتماعيه فعليا علي ارض الواقع في مساواة ساكني الريف بسكان المدن وازالة كافة الفوارق بين المصريين بحصص تشاركيه متساويه من خيرات البلاد

مما يقضي على الهجرة الداخليه التي تتسبب في انتشار العشوائيات.





وأضاف أن تطوير القرى فى الريف تقطع الطريق علي دعاة الفتن والمخربين والذين يتخذون احباط الشباب وتدني اوضاعهم المعيشيه مطيه للوصول إلي أغراضهم الخبيثه.





واشار عبدالرحمن ان مصر بدأت فعليا في تطوير. 50 مركز يضموا نحو 1500قريه وتوابعها كمرحلة أولى من المشروع القومي لتطوير كل الريف المصري في مدة اقصاها ثلاث سنوات طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .





وأشار إلي أنه لابد أن تتعاون كافة اجهزة الدوله لانجاز هذا المشروع القومي في اسرع وقت ممكن وباقل التكاليف وافضل الخدمات الممكنه حيث يتم تطوير البنيه التحتيه من مياه وغاز طبيعي وصرف صحي وكهرباء وتبطين الترع ورصف الطرق





وكذا تطوير الخدمات الصحيه والتعليميه والرياضيه ورفع كفاءة شبكات الري والصرف الزراعي.









وتابع :" أن التطوير يعمل على تحسين مستوي المعيشه بتوفير فرص العمل لكل من يرغب طبقا لامكانياته وقدراته باستغلال موارد القريه افضل ما يكون بمشاركة ابناء القريه".









واكد ابوصدام انه علي ابناء القري المصريه ارسال رؤيتهم لتطوير قراهم للساده المسؤلين حسب ما يرونه مناسبا لوضع قريتهم مع الوضع في الاعتبار المشاكل التي يواجهونها وكيفية حلها والمشاريع التي تناسبهم .



