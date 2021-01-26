ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تقرير| تعرف على خطة المالية للترويج للمزادات العلنية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:00 ص
جمارك وموانئ
جمارك وموانئ
Advertisements
محمد يحيي
تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد خطة تسويقية لمزاداتها المنعقدة من خلال هيئة الخدمات الحكومية ومصلحة الجمارك المصرية؛ للتخلص من رواكد السلع والبضائع المخزنة على مستوى موانئ ومطارات الجمهورية.


كشف مصدر بارز بوزارة المالية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن وجود تنسيق عبر اللجنة الوزارية للرواكد والمهمل، لوضع حصر كامل بجميع البضائع والسلع التي تمت مصادرتها أو تركها أصحابها لمدة تجاوزت الـ6 أشهر؛ بغرض تخفيف الأرصفة والموانئ من تلك البضائع وتحصيل إيراداتها منها.




وقال المصدر إن الوزارة ستركز خلال الفترات المقبلة على الترويج لتلك المزادات العلنية لبيع البضائع، بحيث يتم دخول تجار جدد بما يعزز قواعد التنافسية، خصوصا في مزادات السيارات، مشيرا إلى أن معظم المزادات التي يتم تنظيمها من خلال مصلحة الجمارك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تشهد وجود مشاركين، خصوصا من تجار معينين.


وأشار إلى أن هناك جهودا واضحة من جانب وزارة المالية لتعزيز الشفافية والمساواة بين الجميع في الدخول للمزادات العلنية، مؤكدا أنه في القريب العاجل ستعلن الوزارة عن مواعيد عقد المزادات بصورة شهرية على مستوى موانئ ومطارات المحافظات المختلفة.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جمارك سفاجا تطرح مزاداً علنياً لبيع 75 رأس أغنام

الأربعاء المقبل .. جمارك دمياط تبيع 7 لوطات بضائع مستوردة .. اعرف الشروط

مزاد علني لبيع 7 لوطات بضائع مستوردة بجمرك دمياط غدا

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد آثار حريق مخزن روما بالإسكندرية

لمحاسبة المقصرين.. تحقيق عاجل فى حريق مخزن البضائع بميناء الإسكندرية

خاص| المالية: ربع مليار جنيه حصيلة مستهدفة من بضائع المهمل خلال عام

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز فى الدورى المصرى والتشكيل المتوقع للفريقين

تعرف على مواعيد مباريات دور الثمانية في مونديال اليد

أول صور لـ سلالة كورونا الجديدة.. فيديو

باتريس كارتيرون: لم أشاهد نهائي أفريقيا.. والزمالك كان الأحق بالتتويج

الأهلي يصرف ٥٨ مليون جنيه مستحقات ومقدمات عقود لاعبي فريق الكرة

بسبب الـ"أوفر برايس».. أسعار تويوتا كورولا ترتفع في السوق المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أسوان.. دينا بالعباءة السوداء في إطلالة تبرز جمالها

بسبب الـ"أوفر برايس».. أسعار تويوتا كورولا ترتفع في السوق المصرية

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021