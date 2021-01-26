تقرير| تعرف على خطة المالية للترويج للمزادات العلنية

تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد خطة تسويقية لمزاداتها المنعقدة من خلال هيئة الخدمات الحكومية ومصلحة الجمارك المصرية؛ للتخلص من رواكد السلع والبضائع المخزنة على مستوى موانئ ومطارات الجمهورية.









كشف مصدر بارز بوزارة المالية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن وجود تنسيق عبر اللجنة الوزارية للرواكد والمهمل، لوضع حصر كامل بجميع البضائع والسلع التي تمت مصادرتها أو تركها أصحابها لمدة تجاوزت الـ6 أشهر؛ بغرض تخفيف الأرصفة والموانئ من تلك البضائع وتحصيل إيراداتها منها.

















وقال المصدر إن الوزارة ستركز خلال الفترات المقبلة على الترويج لتلك المزادات العلنية لبيع البضائع، بحيث يتم دخول تجار جدد بما يعزز قواعد التنافسية، خصوصا في مزادات السيارات، مشيرا إلى أن معظم المزادات التي يتم تنظيمها من خلال مصلحة الجمارك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تشهد وجود مشاركين، خصوصا من تجار معينين.









وأشار إلى أن هناك جهودا واضحة من جانب وزارة المالية لتعزيز الشفافية والمساواة بين الجميع في الدخول للمزادات العلنية، مؤكدا أنه في القريب العاجل ستعلن الوزارة عن مواعيد عقد المزادات بصورة شهرية على مستوى موانئ ومطارات المحافظات المختلفة.