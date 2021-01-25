باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك

حرص البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الاجتماع باللاعبين على هامش المران اليوم.
وجاء الاجتماع فنيا وتحفيزيا حيث تم توجيه بعض التعليمات وتنفيذ بعض الأمور الخططية استعدادا للفترة المقبلة.
ووجه المدرب البرتغالي في وجود عبدالحليم علي مدير الكرة رسائل تحفيزية للاعبين، مطالبا إياهم بالاستمرار في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال الفترة الاخيرة، خاصة وأنهم الأفضل والأقوى، ويمتلكون جميع المقومات الفنية الممتازة.
وفي النهاية تعاهد الجميع على مواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.