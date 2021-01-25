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رياضة

باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:32 م
باتشيكو
باتشيكو
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الاجتماع باللاعبين على هامش المران اليوم.

وجاء الاجتماع فنيا وتحفيزيا حيث تم توجيه بعض التعليمات وتنفيذ بعض الأمور الخططية استعدادا للفترة المقبلة.

ووجه المدرب البرتغالي في وجود عبدالحليم علي مدير الكرة رسائل تحفيزية للاعبين، مطالبا إياهم بالاستمرار في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال الفترة الاخيرة، خاصة وأنهم الأفضل والأقوى، ويمتلكون جميع المقومات الفنية الممتازة.

وفي النهاية تعاهد الجميع على مواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

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