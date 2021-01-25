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توك شو

في ذكري يناير .. أحمد موسى يشن هجوما عنيفا على الإخوان ونشطاء 6 أبريل وبي بي سي

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:40 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء 6 ابريل الخونة؛ يهاجمونه وهو على الهواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان هؤلاء الخونة في حالة من الغضب والغليان عقب تحديد احتفالية عيد الشرطة في 25 يناير؛ موضحا أن هؤلاء الخونة تسببوا فى وضع مصر على حافة الهاوية.

وأشار موسى، منظر ميدان التحرير اليوم وتوزيع الورد على المصريين من رجال الشرطة مشرف، مرددا: «شكل الميدان النهاردة كان حاجة أبهة» 

وأعلن موسى، أنه سيتم افتتاح متحف العاصمة الإدارية الجديد قريبا.

وأكد موسى أنه خلال الـ 4 سنوات القادمة سوف يكون لمصر شبكة طرق عالمية؛ موضحا أنه يوميا يشاهد عربيات نقل تنقل عربيات جديدة قادمة من ميناء الإسكندرية وهذا يدل ان هناك حراك اقتصادي وتجاري في مصر. 

وشن موسى، هجوما على شبكة الـ بي بي سي والتي تتحدث بالسلب والشتائم عن مصر في ذكرى ما حدث في مصر في يناير 2011. 
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