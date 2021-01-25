السعودية: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز.





وأصدر الديوان الملكي بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء فيه "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض".





واختتم البيان "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".





ونعى أمراء سعوديون الأميرة طرفة، حيث قال فهد بن عبدالعزيز بن بندر مغردا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم واغفر لعمتي طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز وأسكنها الجنة وثبتها عند السؤال".



