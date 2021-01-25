البلد بتتغير.. البابا تواضروس: لا يمكن مقارنة عام 2021 بـ 2013.. فيديو

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يمكن مقارنة عام 2021 بعام 2013، معقبا: «فرق شاسع جدا».





وأضاف "البابا تواضروس"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «الفرق كبير بين عام 2021 و2013، من حيث المشروعات والتنمية، وهذا شيء مفرح جدا، ويجب أن ننظر له بدرجة عالية من التقدير والإعتزاز»، مؤكدا: «البلد بتتغير».





وتابع: «شعرنا في مرحلة من المراحل أن وطننا يسرق منا وهذا كان أمر مؤلم للغاية»، متابعا «طرد الإرهاب حقق نجاحا كبيرا ننعم جميعا بها الآن».



