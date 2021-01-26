قرية المريس فى الأقصر تعاني من انعدام الخدمات.. والأهالي: نطالب بدمجنا ضمن خطة تطوير 1000 قرية

معاناة رهيبة يعيشها أهالى قرية المريس وحاجر المريس التابعة لمركز ومدينة الطود غرب محافظة الأقصر، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحي وتراكم تلال القمامة وتهالك شبكة الطرق التى تعرض حياتهم للخطر وعدم تركيب أعمدة كهرباء التى تعرضهم للحوادث.









ويقول المواطن محمد محمود طايع، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "القرية يصعب الوصول إليها بسبب الطرق غير الممهّدة"، مطالبًا برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية.









وأضاف: "القرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، في حين أن جميع المنازل مقامة على «طرنشات»، الأمر الذى يعرض جدران المنازل للتآكل بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض، إضافة لمياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمى".









وتابع: "نعانى من غياب الإنارة عن بعض الشوارع مما تضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب خوفا من الاحتكاك بالخارجين عن القانون، كما نعانى من انتشار القمامة بشكل كبير فى شوارع المدينة تبعث بالعديد من الروائح السيئة والأمراض والأوبئة، كما تعمل على نشر الحشرات والباعوض الحامل بالميكروبات، وذلك خطر علينا وعلى أبنائنا، ولم يتم توصيل خدمة الغاز الطبيعى للقرية".









وناشدوا المسئولين، إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية)، حيث إننا فى أمس الحاجة إلى هذا المشروع.









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