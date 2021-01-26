مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل جاتوه شاتوه

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل جاتوة شاتوة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الجاتوة .
مقادير جاتوه شاتوه
كوب دقيق
كوب سكر بودرة
كوب زيت
كوب لبن
نصف كوب كاكاو
2 بيضة
فانيليا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
طريقة تحضير جاتوه شاتوه
* يضرب في الخلاط الزيت واللبن والسكر البودرة والكاكاو.
* يؤخد من الخليط مقدار كوب.
* يضاف لباقي الخليط البيض والفانيليا ويقلب في الخلاط مرة أخرى.
* يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح.
* يضاف خليط الكاكاو والبيض إلى خليط الدقيق ويقلب كل الخليط.
* يصب الخليط في صينية مربعة مقاس 22 أو 24 مدهونة بالزيت.
* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
* تترك الكيكة لتبرد.
* تقطع ويضاف الصوص على الوجه وتقدم.