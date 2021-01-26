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مرأة

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل جاتوه شاتوه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:01 ص
جاتوة
جاتوة
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أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل جاتوة شاتوة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الجاتوة .

مقادير جاتوه شاتوه

كوب دقيق 
كوب سكر بودرة 
كوب زيت
كوب لبن 
نصف كوب كاكاو 
2 بيضة 
فانيليا 
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
رشة ملح 

طريقة تحضير جاتوه شاتوه

* يضرب في الخلاط الزيت واللبن والسكر البودرة والكاكاو.

* يؤخد من الخليط مقدار كوب.

* يضاف لباقي الخليط البيض والفانيليا ويقلب في الخلاط مرة أخرى.

* يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

* يضاف خليط الكاكاو والبيض إلى خليط الدقيق ويقلب كل الخليط.

* يصب الخليط في صينية مربعة مقاس 22 أو 24 مدهونة بالزيت.

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

* تترك الكيكة لتبرد.

* تقطع ويضاف الصوص على الوجه وتقدم.​
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