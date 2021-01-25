بخطوات سهلة وغير مكلفة.. 3 طرق غير تقليدية لعمل كيك

أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك التجديد فى تقديمها لهم من وقت لاخر بوصفات سهلة وسريعه إليك طريقة تحضير كيك ب3 طرق مختلفة لأمهر الشيفات بوصفات سهلة التحضير ولذيذة للغاية يمكنك إعدادها دون قضاء الكثير من الوقت
طريقة عمل التشيز كيك
مقادير تشيز كيك بالكريم كراميل للشيف سالى فؤاد
2 كوب بسكوت مطحون
نصف كوب زبدة سايحة
2 ظرف كريم كراميل
2 كوب لبن
كوب سكر بودرة
كوب قشطة
ربع كيلو جبنة قريش
3 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
نصف كوب ماء ساخن
طريقة تحضير تشيز كيك بالكريم كراميل
إخلطى البسكويت بالزبدة وضعيه فى أرضية قالب وإضغطى عليه وضعيه فى الثلاجة ليتماسك.
سخنى بودرة الكريم كراميل مع اللبن على النار.
أضربى فى الخلاط الكريم كراميل والجبنة والقشطة والسكر البودرة.
اذيبى الجيلاتين فى الماء الساخن ثم أضيفيه للخليط فى الخلاط.
صبى الخليط على قاعدة التشيز كيك وضعيها فى الثلاجة تى تتماسك ثم قطعيها وقدميها.
بان كيك الموز
طريقة عمل بان كيك الموز
مقادير طريقة عمل بان كيك الموز
1 حبة موز
1 بيضة
¼ كوب جوز الهند
شرائح موز، للتزيين
طريقة عمل بان كيك الموز
1- في وعاء عميق، اهرسي الموز.
2- أضيفي البيض واخلطي المزيج.
3- في مقلاة ساخنة على النار، اسكبي الخليط السابق ثم رُشي على الوجه جوز الهند.
4- بعد نضج البان كيك من الأسفل، اقلبيه إلى الجهة الأخرى حتى ينضج ثم ارفعيه عن النار.
5- زيني البان كيك عند التقديم بشرائح الموز والمزيد من جوز الهند
طريقة عمل المولتن كيك
مقادير مولتن كيك البسيط:
2 بيضة.
⅛ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
3 ملعقة كبيرة سكر.
2 صفار بيض.
3 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.
2 ملعقة كبيرة زبدة سائلة.
100 جرام شيكولاتة داكنة.
2 ملعقة زبدة بحرارة الغرفة.
4 ملعقة صغيرة كاكاو.
طريقة التحضير:
نجهز وعاء عميقا ونضع فيه البيض مع الصفار أيضا والسكر ونخففهم جيدا بالمضرب اليدوي، حتى نحصل على اللون الأصفر الفاتح ويزداد في الحجم بعض الشئ ويكثف.
ثم نضع الشيكولاتة الداكنة مع الزبدة بدرجة حرارة الغرفة في وعاء متوسط ونضعهم داخل الميكروويف لمدة 30 ثانية ثم تخرج تقلب إن لم تذوب تدخل مرة ثانية لمدة 30 ثانية وتخرج للتأكد من الذوبان تماما.
ثم نجهز طبق بلاستيك عميق ونقوم بنخل الدقيق مع الكاكاو ثم نضعهم بشكل تدريجي مع الخليط الأول حتى يختلطوا نضيف لهم الفانيليا.
تغلف الخليط بكيس بلاستيك ويوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
نحضر قوالب الفرن الخاصة بالمولتن كيك وتدهن بالزبدة السائلة ثم نسكب فيها الخليط.
ثم نجهز صينية فرن ذات سور مرتفع ونضع فيها كمية من الماء الساخن ونضع داخل الماء القوالب.
تدخل الصينية في الفرن لمدة 28:25 دقيقة على درجة حرارة 210 ثم تخرج وتترك لتبرد قبل تناولها لمدة 15 دقيقة.
تقدم مع الايس كريم أو تزين بقطع الفواكه.
المرجع موقع brit.
طريقة عمل كيك بالخطوات