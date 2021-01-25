بايدن: نعمل على تطعيم أكثر من مليون أمريكي يوميا ضد كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته تعتزم تطعيم ما بين مليون ومليون ونصف شخص يوميا باللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الـ3 أسابيع المقبلة.





وقال "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي، "في الأسابيع الثلاثة المقبلة سنتمكن من توفير مليون إلى مليون ونصف جرعة من اللقاح يوميا".





وشدد الرئيس الأمريكي، على ضرورة توفير الأموال اللازمة لتوزيع لقاحات كورونا وإعانات البطالة.





وفي سياق آخر، قال "بايدن"، إنه طلب إحاطة بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، والتقارير عن رصد روسيا مكافآت للنيل من الجنود الأمريكيين في أفغانستان.





كما وقع الرئيس المنتخب أمرا تنفيذيا جديدا يهدف إلى دعم الصناعات الأمريكية المحلية.



