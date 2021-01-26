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علي الدين هلال: لهذه الأسباب لم تلق مصر مصائر دول الربيع العربي بعد عشر سنوات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:59 ص
علي الدين هلال استاذ
علي الدين هلال استاذ العلوم السياسية
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محمد القاضي
أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية،  ووزير الشباب والرياضة الأسبق، أن نجاة مصر من مصائر دول ثورات " الربيع العربي " يعود لعدة أسباب، أولها  أنها مجتمع متجانس مقارنة بالدول التي شهدت اضطرابات مثل ليبيا وسوريا وغيرها، حيث أن هذه الدول تركيبها الديموجرافي  قبلي ومذاهب وطائفي.
 
وتابع في لقاء  عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في فقرة خاصة لقراءة مسار ثورة 25 يناير بعد مرور عقد عليها في عام 2011 قائلا : "مصر مجتمع متماسك ومتجانس مقارنة بالمجتمعات الأخرى المنقسمة اجتماعيا لمذاهب وطوائف  وتيارات عقائدية مختلفة وأعراق وقبائل حتى الأحزاب في تلك الدول عبارة عن قبائل ومذاهب طائفية تتخفى وراء  لواءات سياسية.
 
وواصل: "السبب الثاني  أن مصر بها مؤسسات دولة راسخة رغم  كل الهيجان السياسي  لكن ظلت  قطاعات الدولة  من مخابز وكهرباء وغيرها مستقرة ممكن يكون فيها مشاكل لكن لم تسقط لأن مرافق الدولة  المصرية لم تسقط  ولم تحدث مجاعة ".

وتابع: "للأسف أكثر القطاعات التي تأثرت وقت ثورة يناير هو قطاع الأمن الداخلي ممثلًا في وزارة الداخلية في قطاع السجون بسبب تهريب السجناء واقتحام السجون وكان هدفه الرئيسي التقليل من شان الشرطة وهذا كان هدفًا واضحًا.. تصوروا وقتها أنه بإسقاط الشرطة تسقط الدولة ماخدوش بالهم إن فيه جيش".

وأردف:  "السبب الثالث هو الجيش  المضرج فهو مؤسسة كبرى  وجيش موحد  وغير مسيس وغير قبلي.. بالتعبير العلمي جيش " محترف "  مهمته فقط الدفاع والارتباط بالوطن لا يدخل في الخلافات السياسية وهذا على مدار تباريحه حيث لعب دورًا مهمًا في  بناء الدولة المصرية في عهد  محمد علي وهو من تبنى ثورة عرابي التي  تبنت المطالب الوطنية المصرية على مدار التاريخ لم يقف الجيش ضد  مطالب الشعب  ولم يكن يومًا أداة في يد الملك أو المحتل ضد الشعب".
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