علي الدين هلال: لهذه الأسباب لم تلق مصر مصائر دول الربيع العربي بعد عشر سنوات

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، أن نجاة مصر من مصائر دول ثورات " الربيع العربي " يعود لعدة أسباب، أولها أنها مجتمع متجانس مقارنة بالدول التي شهدت اضطرابات مثل ليبيا وسوريا وغيرها، حيث أن هذه الدول تركيبها الديموجرافي قبلي ومذاهب وطائفي.

وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في فقرة خاصة لقراءة مسار ثورة 25 يناير بعد مرور عقد عليها في عام 2011 قائلا : "مصر مجتمع متماسك ومتجانس مقارنة بالمجتمعات الأخرى المنقسمة اجتماعيا لمذاهب وطوائف وتيارات عقائدية مختلفة وأعراق وقبائل حتى الأحزاب في تلك الدول عبارة عن قبائل ومذاهب طائفية تتخفى وراء لواءات سياسية.

وواصل: "السبب الثاني أن مصر بها مؤسسات دولة راسخة رغم كل الهيجان السياسي لكن ظلت قطاعات الدولة من مخابز وكهرباء وغيرها مستقرة ممكن يكون فيها مشاكل لكن لم تسقط لأن مرافق الدولة المصرية لم تسقط ولم تحدث مجاعة ".





وتابع: "للأسف أكثر القطاعات التي تأثرت وقت ثورة يناير هو قطاع الأمن الداخلي ممثلًا في وزارة الداخلية في قطاع السجون بسبب تهريب السجناء واقتحام السجون وكان هدفه الرئيسي التقليل من شان الشرطة وهذا كان هدفًا واضحًا.. تصوروا وقتها أنه بإسقاط الشرطة تسقط الدولة ماخدوش بالهم إن فيه جيش".



