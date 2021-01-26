علي الدين هلال: لهذه الأسباب لم تلق مصر مصائر دول الربيع العربي بعد عشر سنوات

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، أن نجاة مصر من مصائر دول ثورات " الربيع العربي " يعود لعدة أسباب، أولها أنها مجتمع متجانس مقارنة بالدول التي شهدت اضطرابات مثل ليبيا وسوريا وغيرها، حيث أن هذه الدول تركيبها الديموجرافي قبلي ومذاهب وطائفي.
وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في فقرة خاصة لقراءة مسار ثورة 25 يناير بعد مرور عقد عليها في عام 2011 قائلا : "مصر مجتمع متماسك ومتجانس مقارنة بالمجتمعات الأخرى المنقسمة اجتماعيا لمذاهب وطوائف وتيارات عقائدية مختلفة وأعراق وقبائل حتى الأحزاب في تلك الدول عبارة عن قبائل ومذاهب طائفية تتخفى وراء لواءات سياسية.
وواصل: "السبب الثاني أن مصر بها مؤسسات دولة راسخة رغم كل الهيجان السياسي لكن ظلت قطاعات الدولة من مخابز وكهرباء وغيرها مستقرة ممكن يكون فيها مشاكل لكن لم تسقط لأن مرافق الدولة المصرية لم تسقط ولم تحدث مجاعة ".
وتابع: "للأسف أكثر القطاعات التي تأثرت وقت ثورة يناير هو قطاع الأمن الداخلي ممثلًا في وزارة الداخلية في قطاع السجون بسبب تهريب السجناء واقتحام السجون وكان هدفه الرئيسي التقليل من شان الشرطة وهذا كان هدفًا واضحًا.. تصوروا وقتها أنه بإسقاط الشرطة تسقط الدولة ماخدوش بالهم إن فيه جيش".
وأردف: "السبب الثالث هو الجيش المضرج فهو مؤسسة كبرى وجيش موحد وغير مسيس وغير قبلي.. بالتعبير العلمي جيش " محترف " مهمته فقط الدفاع والارتباط بالوطن لا يدخل في الخلافات السياسية وهذا على مدار تباريحه حيث لعب دورًا مهمًا في بناء الدولة المصرية في عهد محمد علي وهو من تبنى ثورة عرابي التي تبنت المطالب الوطنية المصرية على مدار التاريخ لم يقف الجيش ضد مطالب الشعب ولم يكن يومًا أداة في يد الملك أو المحتل ضد الشعب".