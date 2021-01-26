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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يكشف موعد تحقيق مناعة القطيع من كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:23 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، توقعه باقتراب الولايات المتحدة بتحقيق المناعة ضد فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف المقبل. 

وقال بايدن في تصريحات له، إن عملية التلقيح ضد كورونا ستكون بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف: "أشعر بالثقة بأننا سنكون، بحلول هذا الصيف، في طريقنا لبلوغ مناعة القطيع". 

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا لدعم الصناعات الأمريكية المحلية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "أعتزم استبدال آلاف السيارات التي تعمل على الوقود في الوزارات بسيارات كهربائية مصنوعة في أمريكا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الأمر التنفيذي سيلزم الوزارات الأمريكية بشراء المنتجات التي "صنعت في أمريكا".

وأوضح بايدن أن القرار التنفيذي الجديد سيوفر مئات آلاف فرص العمل للأمريكيين.

وتابع قائلا: "شعارنا سيكون "صنع في الولايات المتحدة" وسنعزز اقتصاد بلادنا".
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