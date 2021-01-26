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رياضة

الاتحاد ينهي تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي في سوبر السلة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:01 ص
التدريب الأخير لسلة
التدريب الأخير لسلة الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
انهى الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري "رجال" اليوم الاثنين استعداداته لمباراة كأس السوبر المصري لموسم 2020.

ويستعد الاتحاد لمواجهة فريق النادي الأهلي على لقب كأس السوبر لموسم 2020 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غدًا الثلاثاء.

وأقام أحمد مرعي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري مرانه النهائي على صالة الشرقية للدخان مساء اليوم الاثنين وهي الصالة المقرر لها استضافة اللقاء غدًا الثلاثاء.

وحرص الجهاز الفني على اجراء بعض الجمل الفنية الخاصة في حضور اللاعبين.

جدير بالذكر أن صالة الشرقية للدخان تستضيف مواجهتي السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2020، بين الأهلي وهليوبوليس سيدات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وبين الاتحاد السكندري والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وتذاع المباريات على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة على الفيس بوك بجانب قناة أون تايم سبورت.
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